Musisi Elton John Umumkan Tak Lagi Menggunakan Twitter

PIKIRAN RAKYAT – Musisi asal Inggris, Elton John mengumumkan tidak lagi menggunakan Twitter untuk berinteraksi dengan para penggemarnya.

Keputusan tersebut diambil setelah ia merasakan adanya kebijakan-kebijakan yang memberatkan dirinya, usai Elon Musk mengambil alih Twitter, beberapa waktu lalu.

Dalam cuitan terakhirnya, musisi berusia 75 tahun itu, menuliskan pengumuman bahwa dia tidak lagi menggunakan Twitter.

"Saya telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Twitter, mengingat perubahan kebijakan baru-baru ini yang akan memungkinkan informasi yang salah berkembang tanpa terkendali," kata Elton John.

Selain itu, dia juga menyayangkan perkembangan informasi yang salah digunakan untuk memecah belah perbedaan.

“Sepanjang hidup saya, saya telah mencoba membuat musik untuk menyatukan semua orang. Namun, saat ini, saya sedih melihat informasi yang salah sekarang digunakan untuk memecah belah perbedaan,” ujar, pelantun lagu Can you Feel The Love Tonight itu.

Diketahui, sebelum menutup akun Twitter-nya, Elton John memiliki 1,1 juta pengikut setia.