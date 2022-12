Aldi Taher Banjir Pujian Berkat Aksi Panggungnya di Acara FIB UI, Netizen: Aldi Gallagher

PIKIRAN RAKYAT - Nama Aldi Taher menjadi trending topic di Twitter pagi hari ini setelah video aksi panggungnya viral. Netizen mengaku merasa terhibur berkat aksi panggung mantan suami Dewi Perssik tersebut.

Diketahui, Aldi Taher manggung di acara yang digelar oleh Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia pada Sabtu, 10 Desember 2022.

Dalam acara bertajuk FIBER PESTA tersebut, Aldi Taher hit andalannya yakni Nissa Sabyan I Love You So Much.

Baca Juga: Sudah Dilarang, Warga Tetap Ngeyel Buang Sampah Sembarangan di Jalan Cipatik-Soreang

Dalam video singkat yang beredar, Aldi Taher dengan gitarnya membawakan lagu milik Oasis berjudul Don't Look Back in Anger sembari bertelanjang dada.

Aksinya tersebut sukses membuat penonton yang hadir di acara tersebut terhibur, pun begitu juga dengan netizen yang menonton potongan videonya.

"Aldi Gallagher britpop selalu di hati," kata akun @omgitshelena.

Baca Juga: Profil Donald Pandiangan Atlet Panahan yang Muncul di Google Doodle Hari Ini

"Gua kira kalo di konser ga ada yg nnton karena lagunya kaya ga serius gitu, ternyata banyak juga yaa," cuit adhoy97.

"Ini menghibur bgt sih. Kek seru bgt nyanyi + ketawa sama temen," kata akun @onigirisambal.