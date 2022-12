Sinopsis Film Danny the Dog: Aksi Jet Li Menjelma Anjing Pembunuh

PIKIRAN RAKYAT - Film Danny the Dog bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Senin, 12 Desember 2022.

Film Danny the Dog dirilis pertama kali di Perancis pada 2 Februari 2005 dan di Amerika Serikat pada 13 Mei 2005. Film ini berada di bawah naungan rumah produksi dari EuropaCorp Distribution dan Danny the Dog Ltd.

Digarap oleh sutradara Louis Leterrier, Danny the Dog atau Unleashed turut dibintangi oleh aktor papan atas, seperti Jet Li, Bob Hoskins, dan Morgan Freeman sebagai pemeran utama.

Sinopsis Danny the Dog

Masa kecil Danny dipenuhi dengan kesedihan dan serba kekurangan. Hidupnya terlunta-lunta di jalanan hingga akhirnya ia diadopsi oleh Bart hingga beranjak dewasa.

Bart merupakan seorang rentenir yang terkenal licik dan kejam. Ia memelihara Danny seperti seekor anjing peliharaan dengan dirantai dan dimasukkan dalam kandang.

Setelah Danny beranjak dewasa, ia dijadikan petarung dan dimanfaatkan Bart sebagai mesin pencetak uang.

Tak hanya itu, Danny juga dipaksa harus menyerang musuh Bart dengan tanpa alasan karena dirinya hanyalah anjing peliharaan.