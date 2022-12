Taylor Swift Bersiap Debut Sebagai Sutradara Film Panjang

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi dan penulis lagu Taylor Swift dilaporkan tengah mempersiapkan debutnya sebagai sutradara film panjang di bawah naungan Searchlight Pictures.

Diketahui, Taylor Swift telah menulis skenario untuk film yang judulnya masih dirahasiakan tersebut dan naskah itu nantinya akan diproduksi oleh Searchlight Pictures.

Searchlight Pictures adalah rumah produksi yang membuat film Nomadland dan The Shape of Water, keduanya berhasil menjadi pemenang Oscar.

Detail untuk proyek ini belum dijelaskan secara rinci, baik plot, pemain, serta bagian penting lainnya.

Meski begitu, pihak dari Searchlight Pictures mengaku sangat bahagia bisa berkolaborasi dengan Taylor Swift yang disebut mereka sebagai seniman dan pendongeng paling andal.

“Taylor Swift adalah seniman dan pendongeng dalam satu generasi. Kami Sangat bahagia dan merasa istimewa bisa berkolaborasi dengannya, saat dia memulai perjalanan kreatif dan menarik baru ini,” kata Presiden Searchlight Pictures David Greenbaum.

Belum lama ini, dalam perhelatan Festival Film Internasional Toronto (TIFF), Taylor Swift menyatakan sutradara wanita seperti Nora Ephron, Chloe Zhao, dan Greta Gerwig sebagai inspirasinya untuk terjun dalam bidang penyutradaraan.

Adapun ini bukan kali pertama Taylor Swift mengarahkan sebuah karya berbentuk audiovisual, sebelumnya pada tahun 2021 dia berhasil menulis dan menyutradarai film pendek untuk lagunya yang berjudul All Too Well: The Short Film.