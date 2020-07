Buat Geger, Lagu Ardhito Pramono dan Stephanie Poetri Masuk Playlist Member BTS

PIKIRAN RAKYAT - Member BTS baru saja merilis daftar lagu dalam playlist YouTube-nya masing-masing.

Sebuah fakta baru tentang member BTS kembali jadi perbincangan penggemar. Rupanya Jungkook dan kawan-kawan menyukai karya dari musisi asal Indonesia yang masuk playlist mereka.

Salah satu member BTS, Kim Taehyung atau yang akrab dikenal dengan sebutan V BTS juga berhasil membuat gempar ARMY Indonesia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Musik, dalam daftar yang dibuat Taehyung tersemat lagu Ardhito Pramono yang tak lain adalah penyanyi asal Indonesia, lagu yang tersemat tersebut berjudul Here We Go Again.

LAGU milik Ardhito Pramono masuk playlist salah satu member BTS.* Dok. Youtube

Hal ini pun seketika ramai diperbincangkan di Twitter hingga menjadi trending topic di Indonesia.

Lagu dengan vibe blues dan jazzy ini tampaknya memang sangat sesuai dengan selera musik V yang dikenal menyukai genre musik jazz dan klasik.

