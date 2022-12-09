Arctic Monkeys Akan Konser di Indonesia 2023, Berikut Harga Tiketnya dan Link Pembelian

Kannia Nur Haida Komara
- 9 Desember 2022, 18:32 WIB
Arctic Monkey Asia Tour 2023.
Arctic Monkey Asia Tour 2023. /Instagram/akselerasi.ent

PIKIRAN RAKYAT - Grup band asal Inggris, Arctic Monkeys akan mengadakan konser di Indonesia pada bulan Maret 2023.

Promotor Akselerasi Entertainment baru saja mengumumkan Arctic Monkeys akan konser di Indonesia yang bertajuk Asia Tour 2023.

Konser Arctic Monkeys akan diadakan pada Sabtu, 18 Maret 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Tiket konser akan dibuka pada Senin, 19 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

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Berikut daftar harga tiket konser Arctic Monkeys.

1. CAT 1: Rp3.000.000
2. CAT 2: Rp2.650.000
3. CAT 3: Rp3.600.000
4. CAT 4A, 4B, 4C: Rp2.300.000
5. CAT 5A, 5B, 5C: Rp1.300.000

Untuk pembelian tiket konser Arctic Monkeys bisa dibeli melalui www.arcticmonkeysjakarta.com.

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Editor: Nopsi Marga

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