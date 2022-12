Nyali Jefri Nichol Melempem Diajak Adu Jotos dengan Randy Pangalila

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Jefri Nichol belakangan ini kerap kali menuai perhatian publik usai aksi tanding tinjunya dengan beberapa netizen Tanah Air viral.

Diakui Jefri Nichol dirinya memang senang sekaligus hobi berolahraga tinju, sehingga selalu mengajak netizen adu jotos.

Karena hobinya itu, Jefri Nichol kerap mengajak netizen usil untuk menjadi lawan tinjunya.

"Satu, gua dikatain lalu gua katain balik dengan jokes gua,” ucap Jefri Nichol seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter Jefri Nichol.

“Orang random tiba-tiba ngajakin ribut, bukan gue yang mulai,” sambungnya lagi.

Jefri Nichol juga mengaku bahwa dirinya memiliki alasan untuk menerima tantangan dari para haters.

“Selama lo baik sama gua, gua bakal baik kok sama lo, as simple as that,” kata pemain film Jakarta Vs Everybody itu.

Melihat aksi Jefri Nichol, salah satu pesinetron yang juga hobi berolahraga tinju, Randy Pangalila lantas mengajak Jefri Nichol untuk beradu di atas ring.