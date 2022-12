Sinopsis The Foreigner: Aksi Balas Dendam Jackie Chan pada Kelompok Terorisme

PIKIRAN RAKYAT - Film The Foreigner bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat, 9 Desember 2022.

Film The Foreigner diangkat berdasarkan novel tahun 1992 berjudul The Chinaman karya Stephen Leather.

The Foreigner merupakan film bergenre komedi kriminal yang disutradarai oleh Martin Campbell, dan dibintangi oleh Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Liu Tao, Charlie Murphy, Orla Brady, dan Katie Leung.

Sinopsis The Foreigner

The Foreigner berkisah tentang Ngoc Minh Quan yang berusaha mencari keadilan atas kematian putrinya akibat aksi terorisme.

Dia merasa dendam karena ledakan bom ini telah menewaskan putrinya.

Tidak puas dengan kinerja kepolisian setempat, dia berusaha mengungkapkan kebenaran menggunakan kemampuannya sendiri.

Ngoc Minh Quan yang merupakan mantan anggota pasukan khusus itu pun lantas mencari informasi tentang teroris yang meledakkan bom kuat.