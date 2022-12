Lirik Lagu Batrawali-Darso, dan Fakta di baliknnya

Batrawali - Darso



Hariwang nu geulis midangdam

Kairut jajaka gandang

Geutah ngeclak keur balangah

Mupus raray kasucian



Poék ku nikmatna cinta

Marengan cahya keur hibar

Pamikirna bakal rék satuhu

Jajaka nu dipicinta



Kutan nu jadi panutan

Ninggalkeun taya laratan

Batrawali, nya pait nya peuheur

Meulit ka batin nu geulis

Palangsiang nu dikandung

Teu dosa, beut ditandasa



Kutan nu jadi panutan

Ninggalkeun taya laratan

Batrawali, nya pait nya peuheur

Meulit ka batin nu geulis

Palangsiang nu dikandung

Teu dosa, beut ditandasa



Credit



Album: The Best Pop Sunda Darso

Artis: Hendarso



Fakta di balik Lirik Lagu Batrawali-Darso



Lagu Batrawali dirilis oleh seniman sunda, Kang Darso. Hendarso atau yang disapa akrab kang Darso merupakan seorang penyanyi sekaligus pencipta puluhan lagu pop Sunda.



Awal Kang Darso meniti karir dalam industri kesenian Sunda sejak tahun 1960-an, saat itu ia sempat berprofesi sebagai pemain bass di grup musik Nada KArya dan Nada Kencana.



Ia pun sempat bergabung dengan band milik pusat persenjataan kavaleri Bandung pada tahun 1961.



Setiap penampilan dengan grup band milik pusat persenjataan kavaleri Bandung Kang Darso selalu memainkan lagu-lagu Koes Plus dan menggunakan kostum tentara sebagai pelengkap penampilan.



Namun Grup Band tersebut tidak bertahan lama, karena imbas dari peristiwa G30SPKI. Beberapa waktu kemudian ia mulai menggarap lagi karir seperti mengembangkan instrumen calung dan mengembangkan lagu-lagu pop Sunda.



Berbagai prestasi yang dimiliki Kang Darso seperti pada tahun 2005 mendapatkan penghargaan Gubernur Jabar Deni Setiawan berupa Anugerah musik Jabar dan pada tahun 2009 ia mendapatkan penghargaan dari Walikota Bandung Dada Rosada berupa Anugerah budaya Kota Bandung tahun 2009.



Seniman sunda dengan berbagai prestasi dan penuh karya ini, telah tutup usia pada umur 66 tahun, lebih tepatnya pada 12 September 2011, diduga karena serangan jantung.



Beliau dimakamkan di pemakaman umum warga Cibisoro, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, kabupaten Bandung. (Shinta Aprilianty)***