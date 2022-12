Lesti Sabet 2 Piala di Acara Indonesian Music Awards 2022, Rizky Billar: Saya Bangga

PIKIRAN RAKYAT - Sempat terseret dalam kasus KDRT beberapa waktu lalu, Rizky Billar kini perlahan mulai kembali menunjukan eksistensinya dunia hiburan Tanah Air.

Meski belum sepenuhnya muncul dalam berbagai acara di layar kaca televisi, Rizky Billar tidak menolak jika diminta wawancara.

Seperti baru-baru ini, Rizky Billar dimintai tanggapannya mengenai kemenangan Lesti Kejora dalam Indonesian Music Award 2022.

“Iya (Lesti) menang di IMA, Indonesian Music Award,” ucap Billar.

Lesti Kejora berhasil membawa dua buah piala dari acara bergengsi itu, yakni Female Singer of the Year dan juga Social Media Artist of the Year.

Rizky Billar sebagai suami dari lesti pun mengaku bangga dengan pencapaian sang istri yang selalu mmebuatnya terkagum-kagum.

“Pastinya saya merasa bangga ya, dan terimakasih atas apresiasi dari IMA untuk istri saya,” katanya.

Lantas, ia pun berharap sang istri bisa terus berkarya dan lebih dalam berkarier sehingga bisa membuat namanya selalu di kenang di telinga publik.