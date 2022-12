Celine Dion Alami Sindrom Langka Terkait Saraf, Sebut Kejang Otot Selalu Datang hingga Batalkan Tur Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Hollywood ternama, Celine Dion baru-baru ini mengaku terinfeksi sindrom langka yang menyebabkan otot tubuhnya menegang tak terkendali.

Celine Dion dipastikan mengalami Stiff Person Syndrome (SPS) yang merupakan sindrom langka untuk satu dari sejuta orang di seluruh dunia.

Akibat sindrom langka itu, Celine Dion dapat sewaktu-waktu menjadi patung manusia lantaran tubuh yang dalam posisi kaku, termasuk tidak dapat berjalan atau berbicara.

Celine Dion yang berusia 54 tahun, menyampaikan kondisi sakitnya dalam unggahan Instagram-nya.

Diakui Celine, SPS merupakan sindrom langka yang belum ada obatnya, tetapi perawatan khusus dapat meminimalkan gejalanya.

Kondisi sakit Celine, juga membuat terjadinya pembatalan tur konser untuk wilayah Eropa.

"Halo semuanya, maaf saya butuh waktu lama untuk menghubungi Anda. Saya sudah lama berurusan dengan masalah kesehatan. Sangat sulit untuk membicarakan semua yang telah saya alami," ujarnya pelantun lagu 'My Heart Will Go On' itu.

Lebih lanjut, Celine memaparkan bahwa sakit kejangnya selama ini adalah berasal dari sindrom langka SPS yang menyerangnya.