Choi Daniel Jadi Cameo di It's Okay to Not Be Okay, Ketegangan Hubungan Soo Hyun dan Ye Ji Dimulai

PIKIRAN RAKYAT - Kehadiran Choi Daniel dalam Serial drama It’s Okay to Not Be Okay episode 8 menciptakan kejutan dari sejumlah penggemar.

Choi Daniel yang sebelumnya membintangi drama 'Jugglers' kini mengisi penampilan spesial di It’s Okay to Not Be Okay episode 8.

Ia berperan sebagan sebagai penggemar Go Moon Young dan CEO perusahaan periklanan, Choi Daniel akan menarik perhatian penggemar dengan perannya.

Baca Juga: 4 Warna Pakaian yang Bawa Keberuntungan, Merah Salah Satunya

Kehadiran Choi Daniel dalam serial It’s Okay to Not Be Okay itu akan memiliki peran aktif dalam menciptakan ketegangan antara Moon Kang Tae dan Go Moon Young.

loading...

Choi Daniel merasa bahagia karena bisa melakukan akting bersama dua aktor utama dengan susana nyaman dan harmonis.

"Menyenangkan berakting bersama dua aktor utama dan sutradara. Saya membuat banyak kenangan dan bersenang-senang syuting dalam suasana yang begitu harmonis," ujar Choi Daniel dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.

Baca Juga: Potret Seksi Hana Hanifah dengan Mobil, Mulai Sport Hingga Klasik

Pada episode 8 drama It's Okay to Not Be Okay, Moon Kang Tae akan mencapai titik balik di mana ia lupa tentang beban dalam hidupnya berkat Go Moon Young.