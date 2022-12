Lirik Lagu Yellow Light - Of Monsters and Men dan Fakta di Baliknya

Yellow Light - Of Monsters and Men

I'm looking for a place to start

And everything feels so different now

Just grab a hold of my hand

I will lead you through this wonderland

Water up to my knees

But sharks are swimming in the sea

Just follow my yellow light

And ignore all those big warning signs

Somewhere deep in the dark

A howling beast hears us talk

I dare you to close your eyes

And see all the colors in disguise

Running into the night

The earth is shaking and I see a light

The light is blinding my eyes

As the soft walls eat us alive

Artis: Of Monsters and Men

Dirilis: 2011

Album: My Head Is An Animal

Genre: Pop, Folk, Pop Rock

Penulis lagu: Ragnar Þórhallsson

Yellow Light merupakan lagu dari Of Monsters and Men. Band asal Islandia ini dibentuk pada 2009.

Hanya butuh satu tahun bagi Of Monsters and Men untuk menembus kancah musik internasional. Kala itu, mereka berhasil memenangkan kompetisi Battle of the Bands.

Kemudian pada 2011, Of Monsters and Men dijuluki sebagai sosok baru Arcade Fire oleh majalah Rolling Stones. Album debut mereka, My Head Is an Animal dirilis pada 2011, dan langsung mendapat respons positif dari para pencinta musik.

Untuk melebarkan sayap mereka ke kancah internasional, Of Monsters and Men menandatangani kontrak dengan Universal Music Group. Bersama label itu, album Into the Woods dirilis dan menjadi album debut internasional mereka. (Sintania Nur Amalia)***