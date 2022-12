Adipati Dolken Umumkan Anak Pertamanya dengan Canti Tachril

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Adipati Dolken baru saja memberikan kabar bahagia atas kelahiran anak pertamanya.

Adipati Dolken mengumumkan kabar bahagia tersebut dalam akun Instagram pribadinya dan Twitter.

Dalam akun media sosial Adipati juga menyebutkan nama lengkap anak pertamanya.

"Alhamdulillah telah lahir anak kami, Naeswari Isthika Dyah Koesmadji, Anak perempuan," ucap Adipati Dolken.

Kelahiran anak Adipati dan Canti Tachril diumumkan pada Kamis, 8 Desember 2022.

Selain itu, unggahan Adipati pun dibanjiri ucapan dari warganet terkait anak pertamanya.

"Congrats yah Dodot dan Canti. Happy for you both! Gak nyangka Canti yg kecil banget dulu di GMIS udah jadi ibu," cuit GandhiFernando.

"Alhamdulillah bg, semoga lahir nya anak pertama menjadi anak yang di banggain Indonesia terutama kedua orangtuanya dan bermanfaat bagi manusia lainnya aamiin, Sholehah ya dek," cuit fauzanozzun.