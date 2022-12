Syahrini dan Reino Barack Dikabarkan Cerai, Masalah Anak Diduga Jadi Penyebab

PIKIRAN RAKYAT - Mahligai pernikahan penyanyi Syahrini dan Reino Barack mendadak diterpa kabar kurang sedap. Rumah tangga mereka dikabarkan retak hingga di ujung perceraian.

Kabar rumah tangga Syahrini dan Reino retak pertama kali terdengar setelah netizen ramai membicarakannya.

Netizen beranggapan keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barack adalah karena masalah anak. Diketahui, hingga kini mereka belum dikaruniai anak sejak pernikahannya pada 27 Februari 2019.

Kabar perceraian Syahrini dan Reino Barack juga makin santer dibahas setelah isi percakapan diduga milik mertua Syahrini tersebar di media sosial.

Dalam chat tersebut, ibunda Reino, Reiko Barack, menyebut anaknya sedang proses cerai dengan Syahrini.

Menanggapi banyaknya gosip miring terkait rumah tangganya, pelantun Restu itu tak mau ambil pusing.

"Don't sacrifice your future, just to think about your past (Jangan korbankan masa depanmu, hanya untuk memikirkan masa lalumu)," kata Syahrini.

Tak cuma Syahrini, salah satu sahabatnya juga meminta netizen agar tak julid dan juga menyebarkan berita hoaks terkait rumah tangga sang artis.