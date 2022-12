Link Streaming Drakor Connect yang Dibintangi Jung Hae In dan Go Kyung Pyo, Lengkap dari Episode 1-6

PIKIRAN RAKYAT - Serial thriller sci-fi Connect akhirnya siap menjadi tontonan baru untuk para pecinta drama korea.

Serial original Disney Plus Connect sendiri merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya penulis Shin Dae Sung.

Dibintangi oleh Jung Hae In, Go Kyung Pyo, dan Kim Hye Jun, serial Connect dipastikan menjadi tontonan yang seru dan juga menegangkan.

Selain dibintangi oleh tiga aktor terkenal, serial Connect juga digarap oleh sutradara kawakan, Takashi Miike yang berasal dari Jepang.

Sinopsis serial Connect

Connect menceritakan tentang penculikan Ha Dong-Soo (Jung Hae-In) oleh sekelompok pedagang organ manusia.

Setelah diculik pada suatu malam, mata Jung Hae In diambil dan ditransplantasikan ke Oh Jin-Seob (Go Kyung Pyo).

Oh Jin-Seob terlihat sebagai karyawan yang sopan dan kompeten di tempat kerja, tetapi sebenarnya dia adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin.