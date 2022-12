Lirik Lagu Bertahan – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Bertahan – Five Minutes

Tak pernah terbayangkan

Ku miliki wanita

Seperti dirimu



Tak pernah terfikirkan

Kau kan pergi dariku

Pergi tinggalkanku



Ku coba tuk bertahan

Dalam kisah ini

Tak bisakah sejenak

Kau jangan pergi



Tak pernah terbayangkan

Ku miliki wanita

Secantik dirimu



Tak mungkin kulakukan

Kesalahan yang membuatmu

Pergi tinggalkanku oh



Ku coba tuk bertahan

Dalam kisah ini

Tak bisakah sejenak

Kau jangan pergi



Cobalah tuk bertahan

Pahami hatiku

Haruskah ku meminta

Kau jangan pergi ho oh ho o



Ku coba tuk bertahan

Dalam kisah ini

Tak bisakah sejenak

Kau jangan pergi



Cobalah tuk bertahan

Pahami hatiku

Haruskah ku meminta

Kau jangan pergi



Ku coba tuk bertahan

Dalam kisah ini

Tak bisakah sejenak

Kau jangan pergi



Cobalah tuk bertahan

Pahami hatiku

Haruskah ku meminta

Kau jangan pergi



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Rockmantic

Dirilis : 2007

Genre : Pop



Fakta di balik lagu Bertahan

Lagu yang berjudul “Bertahan” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2007 lalu. Lagu ini berdurasi 4 menit 46 detik merupakan lagu yang masuk kedalam album bertajuk Rockmantic yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang bagaimana sang kekasih meminta untuk kuat dalam menjalin hubungan dengan pasangannya yang berwatak protagonis. Lagu ini dikemas dengan alunan melodi yang apik dengan suara gitar yang bagus, dapat membuat lagu ini mudah untuk diingat dan dinyanyikan.



Grup band musik ini beraliran alternative rock, yang didirikan pada tahun 1994. Five Minutes merupakan grup band asal kota kembang yaitu Bandung, personel band Five Minutes diantaranya yaitu Richie Setiawan (vokalis), Ricky Tjahyadi (keyboarist), Drie Wananta (bassist), Aria Yudhistira (drummer). (Nisrina Sukmawati)***