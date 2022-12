Lirik Lagu Suku Benalu – Slank, dan Fakta di Baliknya

Suku Benalu – Slank

Sifatnya benalu

Suka omong madu

Dia punya kepala suku

Selalu ada mau

Di asalnya nggak laku

Maunya nebeng melulu

Punya muka seribu

Selalu uang dulu

Di dekatnya bau

Keras kayak batu

Waktu ku lagi jatuh oh

Cari mangsa baru oh yeah oh yeah

Benalu-benalu

Tidak punya malu

Benalu-benalu

Menjilat pantatku

Benalu-benalu

Tidak punya malu

Benalu-benalu

Menghisap darahku

Benalu-benalu

Tidak punya malu

Benalu-benalu

Menghasut temanku yeah

Benalu-benalu

Tidak punya malu

Benalu-benalu

Kotori rumahku yeah

Benalu-benalu

Tidak punya malu

Benalu-benalu

Enyah dari mukaku

Yeah who are you

