Lirik Lagu Turning Page - Sleeping At Last dan Fakta Di Baliknya

Turning Page - Sleeping At Last

I've waited a hundred years

But I'd wait a million more for you



Nothing prepared me for

What the privilege of being yours would do



If I had only felt the warmth within your touch

If I had only seen how you smile when you blush

Or how you curl your lip when you concentrate enough

I would have known what I was living for all along



What I've been living for



Your love is my turning page

Where only the sweetest words remain



Every kiss is a cursive line

Every touch is a redefining phrase



I surrender who I've been for who you are

For nothing makes me stronger than your fragile heart

If I had only felt how it feels to be yours

Well, I would have known what I've been living for all along



What I've been living for



Though we're tethered to the story we must tell

When I saw you, well I knew we'd tell it well

With a whisper, we will tame the vicious seas

Like a feather, bringing kingdoms to their knees

Credit



Dirilis: 2011

Artis: Sleeping At Last

Album: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (Original Motion Picture Soundtrack)

Penulis lagu: Ryan Curtis O'neal

Fakta di Baliknya

1. Perjalanan Sleeping at Last

Perjalanan Ryan O'Neal telah berubah selama dua belas tahun terakhir di bawah moniker Sleeping At Last .

Band ini dimulai pada tahun 1999 dengan Ryan pada gitar, Chad O'Neal pada drum, dan teman Dan Perdue pada bass sebagai band garasi remaja di Wheaton, Illinois (wilayah Chicago).

Ini telah secara organik beralih ke penulis lagu asli O'Neal sebagai artis solo yang melanjutkan rangkaian karya indah yang telah memukau dan memikat pendengar selama bertahun-tahun.

2. Album debut pertama

Menjelang awal, album debut amatir Sleeping At Last, Capture, mendapat perhatian dari frontman Smashing Pumpkins Billy Corgan, yang membantu mengekspos musik ke dunia label besar.