Lirik Lagu The Fine Line of a Quiet Life – FUR dan Fakta di Baliknya

The Fine Line of a Quiet Life – FUR

I would've thought by now I'd be overgrown

And at the station waiting, I should've known

Just how much life was inside of me

Cut down a branch of my family tree

You find it hard to see that the future's bright

'Cause you just sleep all day and stay up all night

Be safe, be brave, be whatever you like

Just don't involve me



'Cause I don't wanna do it again

I'm getting tired and old

I only wanted a friend

Someone to do as they're told

I started falling apart

As I was ready to go

Uh!



I see a glass half-full and you say you don't

I know you say you will, but I know you won't

Your teeth dug in and they won't let go

You try your best, but it just don't show

And when the road is closed and you're walking home

Could it be time to call it and just go home?

To your fine line of a quiet life

Acquired by knowing that



I don't wanna do it again

I'm getting tired and old

I only wanted a friend

I'll do whatever I'm told

I started falling apart

As I was ready to go

Uh!



When everything beside you

Comes crashing down, I'll find you

And while I sleep I see you

And what it's like to be you

Take care and don't be fearful

There's no undoing evil

It's all a bunch of lies anyway

So why bother? Why waste your time?



Credit

Artis : FUR

Album : When You Walk Away

Songwriter : William Harold Murray

Dirilis : 2021

Genre : Alternatif/Indie



Fakta di balik lagu The Fine Line of a Quiet Life

Lagu yang berjudul “The Fine Line of a Quiet Life” yang dibawakan oleh band FUR, dirilis pada 2021 lalu. Lagu ini berdurasi 2 menit 54 detik ini merupakan trek keempat dalam album bertajuk When You Walk Away.



Lirik lagu tersebut ditulis oleh sang vokalis, yang bernama William Harold Murray, dalam lagu ini menceritakan tentang intropeksi diri atau kesadaran diri terhadap pemahaman layaknya tumbuh dewasa.



Band indie yang bernama FUR ini berasal dari United Kingdom, Inggris. Yang terdiri dari empat personel yaitu William Murray, Harry Saunders, William Tav Taverner dan Flynn Whelan ini ternyata cukup sering tampil di negara Indonesia.



Fakta menarik dari personel band FUR yaitu Harry drummer FUR yang menyukai makanan indomie, sementara dari vokalis Murray merindukan makanan sate ayam dan lidah sapi.



Namun personel lainnya ternyata memiliki perbedaan diantara Harry dan Murray yang keduanya menyukai makanan Indonesia, ternyata gitaris FUR yaitu Tav merindukan suasana kota Jakarta serta masyarakatnya. Perbedaan antara culture negara Inggris dan Indonesia yang sangat ramah itu menjadikan alasan Tav merindukan negara Indonesia. (Nisrina Sukmawati)***