Lirik Lagu Love (Sweet Love) - Little Mix dan Fakta di Baliknya

Love (Sweet Love) - Little Mix

Oh

I've been waiting patiently like all my life, yeah

Nobody ever seems to get it right

It's like I'm the only one who knows just what I like

What can I say? I just can't help it

Tonight I'm feelin' selfish (oh)

What I do shouldn't phase you, no

It's just human nature, yeah

Do I invalidate you?

I don't need your love to love me (oh)

Need my own celebration, yeah

So close, stimulation, yeah

Kiss my imagination

I don't need your love to love me

I been spendin' time on everybody else

It's time I did it for me

Love, sweet love, oh, baby

Never kept my magic all to myself

So now I'm gon' give it to me

When it's said and done

I'm gonna show me some

Love, sweet love

I'm gon' give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I'm gonna give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I'm gon' give it to me, give me some of that

Love, sweet love (yeah)

I'm gonna show me some (ah)

And I be thinking I should spend a little more time on me (uh-huh, uh-huh)

I like him, but he ain't nothin' but a guy to me, oh no (guy to me)

So me and my tips gonna get me all I need

What can I say? I just can't help it

Tonight I'm feelin' selfish

What I do shouldn't phase you, no

It's just human nature, yeah (yeah)

Do I invalidate you?

I don't need your love to love me (oh)

Need my own celebration, yeah

So low, stimulation, yeah

Use my imagination

I don't need your love to love me (love, ooh, yeah)

I been spendin' time on everybody else

It's time I did it for me (me)

Oh, baby (baby)

Never kept my magic all to myself (all to myself)

So now I'm gon' give it to me (give it to me)

When it's said and done (give it to me)

I'm gonna show me some

Love, sweet love

I'm gon' give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Said, I'm gon' give it to me, sweet

Love, sweet love (woo)

Yeah, I'm gon' give it to me, give me some of that

Love, sweet love (love)

I'm gonna show me some (oh, yeah)

Gonna show me love, gonna show me love

Gonna show me love, gonna show me (oh yeah)

Wanna feel the rush, not gon' keep it hush

Baby, I'm the one and the only (only)

Nobody knows me like I know me (no, no)

Don't need a man to hold me

I'm takin' over and no, I ain't askin' for help (hey)

I been spendin' time on everybody else (ooh)

It's time I did it for me (did it for me, yeah)

Oh, baby (yeah)

Never kept my magic all to myself (all to myself)

So now I'm gon' give it to me

When it's said and done

I'm gonna show me some (I'm a show me love)

Love, sweet love (hey)

Yeah, I'm gonna give it to, give me some of that

Love, sweet love

I'm gonna give it to me, baby

Love, sweet love (woo)

Love

Love, sweet love (lo-lo-lo-lo-love)

Love (I'm gonna show me some)

Love, sweet love

Give me some of that

Give me, yeah

Love, sweet love

Uh, give me that, give me that love

Love, sweet love

Oh, for me, yeah

Love, sweet love

I'm gonna show me some

Credit

Dirilis: 2021

Artis: Little Mix

Album: Between Us

Genre: R&B/Soul, Pop, German Pop, UK R&B

Penulis lagu: Paul Godfrey, Ross Godfrey, Skye Edwards

Fakta di Baliknya

Love (Sweet Love) adalah album sekaligus single milik girl grup Inggris Little Mix.

Single ini dirilis pada 3 September 2021 melalui RCA Records sebagai single album hits terbesar pertama mereka, Between Us dan ditulis oleh anggota grup Leigh-Anne Pinnock dan Jade Thirlwall, bersama dengan Lauren Aquilina, MNEK dan Sakima.

Video musik Love (Sweet Love) disutradarai oleh Samuel Douek, yang juga menyutradarai video musik untuk single sebelumnya yang bertajuk Confetti dan Heartbreak Anthem.

Dalam video tersebut, menampilkan anggota Little Mix yang muncul sebagai dewi yang memiliki takhta kerajaan, mengenakan gaun dan hiasan emas di kepala, mereka juga nampak dikelilingi oleh sekelompok orang di taman rumah kaca.