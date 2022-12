Promotor BLACKPINK Indonesia: Siap untuk Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno?

PIKIRAN RAKYAT - Promotor konser BLACKPINK, iMe Indonesia mendadak rilis kabar mengejutkan usai sebelumnya WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA dihinggapi rumor gagal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

iMe secara tiba-tiba menanyakan kesiapan BLINK terkait konser akbar yang akan digelar pada 11-12 Maret 2023 mendatang.

Mereka tak lupa menyertakan poster resmi dengan gambar siluet Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa BLACKPINK di belakangnya.

"Hi Indonesian BLINKs, are you ready for "BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA” on 11 March 2023 at 7PM and 12 March 2023 at 6:30PM at Gelora Bung Karno Main Stadium?," katanya.

Selain itu, pihak promotor juga meminta para BLINK menunggu kabar baik lainnya jelang konser girl band asuhan YG Entertainment itu digelar.

"Stay tuned for another exciting announcement," ucapnya.

Sontak pernyataan tertulis iMe yang dirilis Rabu, 7 Desember 2022 ini menyulut semangat para BLINK untuk bersuara.

"Gua tetep percaya IME, di era gempuran berita berita diluar sana," kata pemilik akun @gini_ajayaa.