Lisa BLACKPINK Alami Cedera Leher, Kondisi sang Idol Buat Penggemar Khawatir

PIKIRAN RAKYAT - Girlband asuhan YG Entertainment, BLACKPINK tengah disibukan dengan sederet konser dan tur dunia bertajuk BORN PINK.

Pada 5 Desember 2022 kemarin, BLACKPINK baru saja manggung di Barcelona. Sama seperti konser-konser sebelumnya, penampilan para member BLACKPINK lagi-lagi membuat para BLINK terkesima.

Tak cuma tampil full member, konser BLACKPINK BORN PINK juga menyuguhkan penampilan solo dari para member.

Jisoo membawakan cover lagu Camila Cabello "Liar", Jennie membawakan lagu solonya yang belum pernah dirilis "You & Me".

Rosé membawakan "Hard to Love" dan "On the Ground", dan Lisa membawakan lagu solonya "Lalisa" dan "Money".

Namun sayangnya, penampilan solo dari Lisa sedikit berbeda, pasalnya raper BLACKPINK itu dikabarkan mengalami cedera. Lisa menjelaskan, dirinya mengalami nyeri leher dan otot.

Akibatnya, Lisa harus membatalkan penampilan pole dance yang sudah dinanti-nanti oleh para penggemar.

Lisa pun menyampaikan permohonan maafnya secara langsung kepada para pemegang tiket VIP disesi soundchek.