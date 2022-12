Sinopsis Film Standoff: Aksi Thomas Jane Melarikan Diri dari Kejaran Pembunuh Bayaran

PIKIRAN RAKYAT - Film Standoff bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Rabu, 7 Desember 2022.

Standoff merupakan film thriller yang disutradarai dan ditulis oleh Adam Alleca, yang juga pernah menyutradarai film The Last House On The Left (2009) dan Cell (2016).

Tak cuma itu, Standoff juga dibintangi oleh aktor papan atas seperti, Thomas Jane yang juga pernah bermain di film Drive Hard (2014) dan The Predator (2018).

Baca Juga: Sinopsis Film Vice: kala Thomas Jane dan Bruce Willis Menguak Aksi Kriminal di Tempat Fiksi

Kemudian ada pula nama, Laurence Fishburne, Ted Atherton, Joanna Douglas, Ella Ballentine, John Tench, Jim Watson, dan aktor kenamaan lainnya yang ikut membintangi film ini.

Sinopsis Film Standoff

Kisah Standoff berawal dari seorang gadis bernama Bird diturunkan oleh seorang pria bernama Roger untuk mengunjungi dua kuburan.

Dia diperintah untuk menyaksikan dan memotret seorang pembunuh bayaran yang tengah membunuh di pemakaman.

Baca Juga: Sinopsis Film Mr and Mrs Smith: Angelina Jolie dan Brad Pitt Terlibat Misi Pembunuhan

Ketika Roger datang dan mencari Bird, pembunuh bayaran itu menoleh kepadanya dan mengejar mereka.