Lirik Lagu Kazeyo – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Kazeyo – Fujii Kaze

Kureru machi no wabishisa mo

Kawaru hito no munashisa mo

Zenbu nosete kaze wa yuku

Nagareyuku kumo ni noru



Kyou no kanashimi wo nosete

Asu no yorokobi wo hakonde

Zenbu kaze ga tsurete yuku

Aru beki basho e



Fukiarete nagare nagare

Ima wa mou konna tokoro

Tobasarete yurari yurare

Futo omou koko wa doko



Inoru dou ka michibiite

Negau douzo tsurete itte

Nigiru te wa hanasanaide

Mune hatte tonde yukasete



Kaze yo koko e kite

Watashi da tte ikitai kedo

Tobenai kono tori wa

Chuu ni matte

Kyuu ni ochite Kizudarake

no hane hirogeru dake



Fukiarete nagare nagare

Ima wa mou konna tokoro

Tobasarete yurari yurare

Futo omou koko wa doko



Inoru dou ka michibiite

Negau douzo tsurete itte

Nigiru te wa hanasanaide

Mune hatte tonde yukasete



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Kazeyo

Lagu yang berjudul “Kazeyo” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2020 lalu, masuk ke album “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***