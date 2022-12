Lirik Lagu Grace – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Grace – Fujii Kaze

Grace, grace, grace, grace

Grace, grace, grace, grace



koe wo karashite sakebu kotoba mo nakute

watashi wa tada mi wo hiita ano kage kara



iki wo kirashite kawasu kotoba mo nakute

watashi wa tada hohoenda shizuka ni me wo tojita



tasukete kamisama

watashi no naka ni iru nara

nido to kono basho wo

hanarenaide



dakedo saru no wa itsumo atashi datta

anata wa itsumo soba ni ite kureta

tadaima asahi okaeri yuuhi

yatto tomo ni mawari hajimeru



atashi ni aete yokatta

yatto jiyuu ni natta

namida mo kagayaki hajimeta



ashita ni nareba sayonara

aa hakanai sekai da

nani ga arou tomo

subete anata no grace

Grace, grace, grace

Grace, grace, grace, grace



iki mo dekizu ni obieta hibi wa haruka

kanata no sora e tobashita ima ya muteki



anata wa watashi watashi wa anata

minna onaji to kizuita toki kara

bokura wa mina hitoshiku hikatteru



nani ga dekiru ka na

ai ni shitagau no naraba

dekinai koto nado

nanimo nai sa



soto no sekai ni zutto sagashiteta

shinjitsu wa itsumo kono mune no naka

matasete gomen itsumo arigato

ai ni iku yo hitotsu ni narou



atashi ni aete yokatta

yatto jiyuu ni natta

namida mo kagayaki hajimeta



ashita ni nareba sayonara

aa hakanai sekai da

nani ga arou tomo

subete anata no grace

nani ga arou tomo

subete atashi no grace

Grace, grace, grace

Grace, grace, grace, grace

Grace, grace, grace, grace…



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : Grace

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2022

Genre : J-Pop



Fakta di balik lagu Grace

Lagu yang berjudul “Grace” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 10 Oktober 2022 dalam YouTube pribadinya. Lagu ini berdurasi 5 Menit 35 detik merupakan lagu yang masuk ke dalam albumnya bertajuk “Grace “



Lagu Grace ini Fujii Kaze terinspirasi dari pesan bahwa setiap orang mempunyai bakat dari project NTT Docomo KAZE Films docomo future project, dalam iklam TV terbaru KAZE THEATER yang langsung dibintangi oleh Fujii Kaze.



Dalam musik video tersebut berlatar belakang di negara India, serta menampilkan karakter seorang Krisna, dan di dalam video tersebut Fujii ikut menari bersama dengan masyarakat India.



Project tersebut dirilis pada bulan Maret lalu dengan bertujuan ingin mendukung para siswa yang sangat ingin memiliki keinginan untuk menghadapi tantangan, tetapi keinginan tersebut tidak terjadi dikarenakan tidak dapat mengambil pada langkah awal. (Nisrina Sukmawati)***