Lirik Stop When the Red Lights Flash – Green Day dan Fakta di Baliknya

Stop When the Red Lights Flash – Green Day



Uncomfortable silence

I'll kill it if you want me to

I'm like ultra-violence

I'll kill it if you want me to

Out of sight, out of mind

I'm not the hurting kind



I'll make you surrender, I'll make you surrender

I'll make you surrender, I'll make you surrender



Stop when the red lights flash

I'll trade you blood for dirty cash



Life in the catacombs

You make me feel like I'm at home

Out of sight, out of mind

I'm not the hurting kind



I'll make you surrender, I'll make you surrender

I'll make you surrender, I'll make you surrender



Out of sight, out of mind

Just give in one more time



I'll make you surrender, I'll make you surrender

I'll make you surrender, I'll make you surrender

I'll make you surrender, I'll make you surrender

I'll make you surrender, I'll make you surrender





Credit

Artis: Green Day

Album: ¡Dos!

Rilis: 2012

Genre: Alternatif/Indie

Penulis Lagu: Billie Joe Armstrong / Frank E. Iii Wright / Mike Dirnt / Mike Pritchard / Tre Cool



Fakta di Balik Lagu Ini

Band yang beraliran punk rock ini merilis album kesepuluhnya pada 9 November 2012 di Australia, 12 November di Inggris, dan 13 November di Amerika Serikat melalui label Reprise Records.



Album ¡Dos! merupakan bagian kedua dari rangkaian trilogi album ¡Uno!, ¡Dos!, dan ¡Tré!. Album ¡Dos! berdurasi total 39.21 menit dan merilis 13 single dan 1 bonus CD Jepang berdurasi 1.39 menit.



Dalam penjualan di Inggris, album ini mendapat sertifikasi perak dan meraup penjualan pertama 69.000 kopi di Amerika Serikat, angka tersebut sangat rendah dari album Green Day lainnya.



Alasan kurangnya pendapatan secara komersial karena promosi yang tidak maksimal dan Armstrong saat itu memasuki rehabilitasi.



Armstrong dan Mike Dirnt menyampaikan bahwa album ¡Dos! memiliki nuansa garage rock seperti sedang berada di tengah-tengah pesta. (Rifki Ahmad Ferdiansyah) ***