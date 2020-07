BLACKPINK Jadi Girlband Sukses di Dunia, Ahli Musik Ungkap Rahasianya

PIKIRAN RAKYAT - Gilrband K-pop, BLACKPINK berhasil memecahkan rekor melalui lagu 'How You Like That' baik di Korea maupun dunia.

Lagu 'How You Like That' memulai debutnya di nomor 33 menurut tangga lagu Billboard Hot 100.

Hal tersebut membuat BLACKPINK dinobatkan sebagai artis pertama yang mencapai prestasi tersebut.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Koreaboo, ahli musik Billboard kini telah mempertimbangkan alasan BLACKPINK bisa mengambil dunia lewat lagu-lagunya.

Editor senior berita Billboard, Anna Chen mengungkapkan wujud dari kekuatan empat member cantik BLACKPINK karena mereka sangat jelas memainkan masing-masing peran di grupnya.

"Siapa yang tidak suka grup cewek yang kuat? Dan dengan itu, saya tidak hanya berbicara tentang musik yang bagus atau tingkat bakat, yang keduanya ada di sana," ujar Anna Chen.

Chan menjelaskan bahwa sikap empat member BLACKPINK sama sekali tidak mempunyai karakter lembut dan pendiam.