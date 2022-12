Noah Sinclair Segera Jadi Siswa SMA, BCL Terharu Selama Momen Wisuda Anaknya

PIKIRAN RAKYAT - Noah Sinclair, putra semata wayang Bunga Citra Lestari (BCL), baru-baru ini menampilkan bakat luar biasa dalam acara wisudanya.

Noah Sinclair baru dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama di Australian Independent School alias AIS.

Adapun penampilan Noah yang baru merayakan kelulusan terekam dalam bentuk video pendek di akun Instagram @bclsinclair.

Dalam momen itu, BCL menyampaikan selamat atas pencapaian anaknya yang akan beralih jenjang pendidikan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Rela Pelajari Peran Seorang Ayah demi Noah Sinclair, Bunga Citra Lestari: Ashraf Mau Anaknya Bisa Mandiri

"Congratulation, Noah, I am really proud of you (selamat Noah, aku benar-benar bangga padamu)," ujar pelantun 'Pernah Muda' itu.

Noah Aidan Sinclair merupakan anak satu-satunya BCL dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, ia diketahui lulus dari AIS dalam usia 12 tahun.

Untuk perayaan kelulusannya, bocah yang dilahirkan BCL pada 22 September 2010 lalu itu menampilkan bakat bernyanyi rap dan dancing.

Dengan bakat Noah itu, BCL terlihat duduk dengan pandangan mata yang berkaca-kaca, seolah terharu melihat pertumbuhan anaknya yang secepat itu.