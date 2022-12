Let You Down - Zach Bryan

I will give some worn down excuse

'Bout my misguided judgements of substance abuse

I know that you'll stay out of pure sympathy

There ain't no use in lovin' a let down like me

I'll let you down darlin', down babe

Just like I did before

You'll just keep on slammin' closed hollow unlocked doors

I'll let you down darlin', down babe

Just like times before

You'll just keep on crawin' back and beggin' me for more

I will leave you broken and in ruins

Call you when the works through just to find out what you're doin'

So I can let you down for the hundredth last time

'Cause lettin' downs a pick me up for me and my boys' kind

I'll let you down darlin', down babe

Just like I did before

You'll just keep on slammin' closed hollow unlocked doors

I'll let you down darlin', down babe

Just like times before

You'll just keep on crawin' back and beggin' me for more

And I know that you know that you make my spine shiver

But my past lives inside me and it's branched out from my liver

And I am not the evil that you make me out to be

I will let you down and that's a damn guarantee

I'll let you down darlin', down babe

Just like I did before

You'll just keep on slammin' closed hollow unlocked doors

I'll let you down darlin', down babe

Just like times before

You'll just keep on crawin' back and beggin' me for more

And I will give a worn down excuse

'Bout my misguided judgements of substance abuse

Credit

Artis: Zach Bryan

Album: Quiet, Heavy Dreams

Rilis: 2020

Genre: Country

Penulis: Zachary Lane Bryan

Fakta di Baliknya

Let You Down merupakan lagu yang dinyanyikan Zach Bryan, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Oologah, Oklahoma, Amerika Serikat.

Penyanyi kelahiran Okinawa, Jepang ini memulai karier di dunia tarik suara ketika mulai mengunggah musik ke YouTube pada 2017. Dalam unggahannya, Bryan memperkenalkan lagu berjudul Heading South.

Terdapat salah satu hal menarik dalam album yang bertajuk DeAnn, album ini didekasikan untuk mendiang ibunya. Album itu ditulis dan direkam bersama temannya saat sedang menginap di Airbnb di Florida.

Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga pada 8 Mei 2020, saat Bryan merilis album keduanya yang berjudul Elisabeth. Perekaman lagu-lagu untuk album ini dilakukan di gudang bekas belakang rumahnya yang terletak di Washington, USA.