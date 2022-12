Lirik Lagu Bacdafucup - Onyx dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bacdafucup - Onyx

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Back da f*ck up! Back da f*ck up!

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Back da f*ck up! Just back da f*ck up!

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Back da f*ck up! You betta back da f*ck up!

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Back da f*ck up! Back da f*ck up!

Back da f*ck up, back da f*ck up

Back da f*ck up, you betta back da f*ck up

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Back da f*ck up! Back da f*ck up!

(Move back, motherf*ckers!) The Onyx is here!

Credit

Artis: Onyx

Album: Bacdafucup

Dirilis: 1993

Penulis lagu: Big DS, Chyskillz, Sonny Seeza, Sticky Fingaz, Fredro Starr

Genre: Rap

Fakta tentang Onyx

Single debut Onyx dirilis pada 27 November 1992. Ini tetap menjadi salah satu trek paling ikonik grup, yang menjadikannya sebagai landasan rap hardcore.

Onyx memulai karier mereka di kota Brooklyn New York pada tahun 1988.

Mereka beraliansi satu sama lain dan mulai merekam ketukan dan ritme yang dituangkan ke dalam kata-kata menjadi genre musik baru yang mulai mengambil alih kota-kota pesisir timur, dan menjadi salah satu kontributor utama dunia hip hop saat ini.

Onyx membuat single pertama mereka pada tahun 1990 berjudul Ah, dan WE Do It Like This, yang merupakan album jazzy yang diatur untuk menyuarakan tetapi dikatakan tidak seperti apa yang akan mereka rilis di masa depan.

Single ini akan membuat mereka diputar di radio di seluruh Amerika Serikat dan dikenal banyak orang. Onyx juga mulai melakukan pertunjukan untuk mendukung single mereka serta untuk demo dan EP yang telah mereka buat selama ini.

Onyx diperkenalkan kepada Jam Master Jay dan kemudian menandatangani sebuah rekaman single di JMJ Records, yang diperluas menjadi sebuah EP, dan pada akhirnya mengarah pada produksi klimaks dari Bacdafucup.