Raisa Masuk Kandidat 100 Perempuan Cantik di Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari penyanyi Raisa, namun bukan tentang konsernya di Gelora Bung Karno (GBK) yang kini masih menjadi perbincangan.

Raisa dikabarkan masuk lagi dalam kandidat 100 wanita tercantik di dunia, hal tersebut diumumkan dalam akun Instagram TC Candler.

Dalam unggahan tersebut, terdapat foto Raisa yang menjadi salah satu artis dari Indonesia yang masuk dalam kandidat wanita tercantik di dunia.

"Congratulations to these gorgeous people for being officially nominated as one of the 100 Most Beautiful Faces of 2022," dalam pernyataan Instagram @tccandler.

Unggahan tersebut mendapat tanggapan dari netizen Indonesia, mereka mengungkapkan rasa bangganya saat mengetahui Raisa masuk dalam kandidat tersebut.

"Berharap semakin banyak artis indonesia yg masuk jajaran sini...tp aku nyari cowok indo dsini jarang ya," kata @novia_e.a

"I vote raisa from Indonesia ???????? #raisa," kata @dianya_kamu