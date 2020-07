Sekian Lama Bimbang Menekuni Dunia Tarik Suara, Aurel Hermansyah: Allah Kasih Petunjuk

PIKIRAN RAKYAT - Lagu 'Kepastian' milik Aurel Hermansyah berhasil memuncaki trending 1 YouTube Indonesia hingga menggeser lagu 'How You Like That' milik BLACKPINK.

Aurel Hermansyah sempat merasa disepelekan lantaran tak percaya diri terhadap suaranya yang dinilai tak sepadan dengan kedua orang tuanya sebagai penyanyi kondang Tanah Air.

Ayah Aurel, Anang Hermansyah menilai bahwa putri sulungnya itu terlalu cuek dalam cita-citanya sebagai penyanyi, apalagi lagunya kini berhasil melejit berkat dukungan masyarakat.

Tak sedikit masyarakat menuai harapan pada Aurel agar bisa menjadi penyanyi besar usai lagu 'Kepastian' menjadi trending satu.

Sebagai orang tua, Anang justru mendapat beban untuk menyadarkan putri sulungnya dalam meneruskan cita-citanya sebagai penyanyi, terlebih suara Aurel kini berhasil menghipnotis jutaan pendengar.

"Hari ini aku tidak benar-benar memaksa kamu memberi pandangan bahwa kamu memiliki kemampuan bernyanyi yang bagus, tinggal kembali ke kamu, apa rencana kamu setelah yang ini?," ujar Anang.

Aurel membenarkan bahwa nasihat sang ayah padanya sudah terjawab, kekasih Atta Halilintar itu mengungkap bahwa telah mendapat jawaban soal cita-citanya sebagai penyanyi.