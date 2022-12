Lirik Lagu Istana Bintang – Setia Band dan Fakta di Baliknya

Istana Bintang – Setia Band

Disaat 'ku terjatuh, semua menghilang

Disaat 'ku terluka, kamu di mana? oh

Disaat 'ku bahagia, semua mendekat

Disaat 'ku berada, kamu setia

Menangis-nangis sendiri tak ada yang menemani

'Ku coba bangkit sendiri, sakitpun tetap sendiri

Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina

'Ku akan terus 'kan terbang menggapai bintang

Biarkan aku 'kan terbang, melayang-layang di awan

Menuju langit yang indah, istana bintang

Istana bintang, istana bintang

Uh-oh

Menangis-nangis sendiri tak ada yang menemani

'Ku coba bangkit sendiri, sakitpun tetap sendiri

Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina

'Ku akan terus 'kan terbang, menggapai bintang

Biarkan aku 'kan terbang, melayang-layang di awan

Menuju langit yang indah, istana bintang

Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina

'Ku akan terus 'kan terbang, menggapai bintang

Biarkan aku 'kan terbang, melayang-layang di awan

Menuju langit yang indah, istana bintang

Istana bintang, istana bintang

Menggapai bintang, istana bintang

Istana bintang, oh, oh

Credit



Artis: Setia Band

Dirilis: 2015

Album: Menggapai Istana Bintang

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Muhammad Charly Van Houten

Fakta Di Balik Grup Musik Setia Band

Berdirinya Setia Band

Setia Band diinisiasi oleh mantan anggota Band ST12, Charly Van Houten dan Dedy Sudrajat atau yang akrab disapa Pepeng.

Mereka telah membangun Setia Band sejak tahun 2011 di Bandung, Jawa Barat. Namun secara resmi band ini berdiri pada 16 Februari 2012, dengan Charly sebagai vokalis dan Pepeng sebagai gitaris.

Jika melihat pada perjalanan karir mereka, Charly dan Pepeng meraih kesuksesan besar di dunia musik Indonesia bersama ST12.

Bahkan lagu mereka bersama ST12 yang berjudul ‘PUSPA’, ‘Jangan Pernah Berubah’ dan ‘Saat Terakhir’ menjadi hits di Indonesia.

Namun karena alasan perbedaan visi band dengan anggota ST12 yakni Ilham Febry atau Pepep, yang akhirnya membuat Charly dan Pepeng memutuskan keluar dari band tersebut.