Lirik Lagu Five – Sleeping At Last dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Five – Sleeping At Last

I want to watch the universe expand

I want to break it into pieces small enough to understand

And put it all back together again

In the quiet of my private collection

It feels like an out-of-body experience

But something gets lost from a safe distance

Now I can't put my mind to rest

And I can't help but second guess

Living behind this one-way mirror

I'm hypnotized by this anomaly

Such strange uncharted territory

A white flag waves in the dark between my head and my heart

My armour falls apart

As if I could let myself be seen, even deeply known

Like I was already brave enough to let go

And now I want to generously lose this energy

That I've been hanging onto so desperately

I finally feel the universe expand

It's hidden in heartbeats

Exhales and in the hope of open hands

Credit

Artis: Sleeping At Last

Album: Atlas: Enneagram

Dirilis: 2019

Penulis lagu: Ryan O'neal

Genre: Alternative/Indie

Fakta tentang Sleeping At Last

1. Perjalanan Sleeping At Last

Perjalanan Ryan O'Neal telah berubah selama dua belas tahun terakhir di bawah moniker Sleeping At Last.

Band ini dimulai pada tahun 1999 dengan Ryan pada gitar, Chad O'Neal pada drum, dan teman Dan Perdue pada bass sebagai band garasi remaja di Wheaton, Illinois (wilayah Chicago).

Ini telah secara organik beralih ke penulis lagu asli O'Neal sebagai artis solo yang melanjutkan rangkaian karya indah yang telah memukau dan memikat pendengar selama bertahun-tahun.