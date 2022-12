Lirik Lagu Aku Anak Indonesia - Joshua Suherman dan Fakta di Baliknya

Aku Anak Indonesia - Joshua Suherman

Aku anak Indonesia

Sehat dan kuat

Karena mama memberi

Memberiku vitamin.

Aku anak Indonesia

Rajin belajar

Belajar tulis dan baca

Membaca A B C D.

Siapa rajin tentulah pandai

Kalau pandai nanti berguna

Untuk nusa dan bangsa.

Belajar ya belajar.

Jangan lupa vitamin

Vitamin A B C D

(A) Anak-anak Indonesia

(B) Belajarlah yang rajin

(C) Cium sayang mama

(D) Dengarkanlah nasehat papa.

Teman-teman

Belajar membaca A B C D

Belajar berhitung 1 2 3

Belajar bernyanyi

Do re mi fa sol la si do enak toh.

Aku anak Indonesia

Sehat dan kuat

Karena mama memberi

Memberiku vitamin.

Aku anak Indonesia

Rajin belajar

Belajar tulis dan baca

Membaca A B C D.