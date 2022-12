Lirik Lagu Bila – Five Minutes feat Sanny Saofit & Oni The Titans dan Fakta di Baliknya

Bila – Five Minutes feat Sanny Saofit dan Oni The Titans

Untaian kata terindah, selalu terucap

Memuji diriku, sejukkan jiwaku

Semakin lama ku tenggelam

Dalam lautmu

Di dalam pelukmu

Ooo hoo

Mungkin ku tak seindah

Cintamu yang dulu

Namun kan kuberikan

Yang terbaik untukmu

Bila kau pergi simpanlah namaku

Jauh di lubuk hatimu

Bila kau takkan kembali

Masih terbuka

Hatiku untukmu

Untukmu

Credit

Artis: Five Minutes feat Sanny Saofit dan Oni The Titans

Komposer: Ricky FM

Produser: Ricky FM

Eksekutif produser: Wahana Production

Fakta di Baliknya

Lagu ini menceritakan seseorang yang sangat mencintai pasangannya. Meskipun mungkin tidak seindah cinta yang sebelumnya, ia yakin bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan.

Meskipun pasangan tidak mencintainya dan pergi, ia tetap bersedia untuk menerimanya kembali.

Lagu ini pernah rilis tahun 2002 dan dikemas dengan warna musik yang lebih menarik.

Lagu ini dibawakan Five Minutes dengan mantan personel mereka, Sanny Saofit dan Oni The Titans. Sanny Saofit adalah vokalis Five Minutes generasi pertama sedangkan Oni The Titans adalah mantan gitaris band asal Bandung tersebut.