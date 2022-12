Lirik Lagu La Cancion - J Balvin feat Bad Bunny dan Fakta di Baliknya

La Cancion - J Balvin feat Bad Bunny

Yeh, yeh, yeh

Pensaba que te había olvidao, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos

Pensaba que te había olvidao, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos

Pensaba que te había olvidao

Justo cuando creía

Que por comerme a dos o diez, te olvidaría (yeh)

Cogí un respiro y me salí de la vía

Y como un pendejo, no sabía lo que hacía

Nunca lo superé (no), nunca te superé (no)

Hasta me aprendí to'a las baladas en inglés (yeh)

Respiré y conté hasta tres

Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé, ey

Hace tiempo lo barato me salió caro (yih)

Yo sólo twitteo, balas locas disparo (yih)

¿Cómo olvidar la bellaquera en el carro?

¿A que guió solo?

Pensaba que te había olvidao (pero no), yeh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos

Pensaba que te había olvidao, eh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos, ey, ey

Y hace tiempo que no venías a mi cabeza

Pero ya van par de cervezas

Y me acordé de cómo tú me besas

De to' los polvos encima 'e la mesa

Y en el carro, la playa, y el motel

En casa de tu pai, cuando yo te iba a ver

Las veces que tu mai nos llegó a coger

Tú brincando mojaíta, sudando Chanel

Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer

Y me pone contento que te va bien con él

Yo ni te extrañaba ni te quería ver

Pero pusieron la canción que te gustaba poner

Y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz

Se acabó, pues, me fui, ey

Yo mismo me río de mí porque

Pensaba que te había olvidao, eh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos

Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, eh

Pero te soñé despierto, ey

Hoy salí pa' la calle suelto

Sin sentimientos, el corazón desierto

Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto

Pero te soñé despierto

Hoy salí pa' la calle suelto

Sin sentimientos, el corazón desierto

Artis: Bad Bunny, J Balvin

Album: Oasis

Dirilis: 2019