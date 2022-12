X - J Balvin feat Nicky Jam

Aquel día te vi y tu energía sentí

Desde eso no te quiero lejos de mí

Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir

Lo que dicen en la calle sobre mí

Y no te voy a negar

Estamos claros y ya

No te lo voy a negar (no te lo puedo negar)

Estamos claros y ya (estamos claros, estamos claros)

Solo deja que yo te agarre, baby

Besos en el cuello pa' calmar la sed

Mis manos en tus caderas pa' empezar como es

No le vamo' a bajar más nunca mamá (no)

Ba-ba-ba-ba-baila, placata, placata

Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar

Las ganas de comerte ahora son más fuertes

Quiero tenerte

Y no te voy a negar

Estamos claros y ya

No te lo voy a negar

Estamos claros y ya

Lo que he visto de ti mami, no es normal

Pero no te preocupes que soy anormal

Sé que a tus amigas no les debo gustar, eh

Pero ve y cuéntale parte por parte

Cómo tenemos sex y te quito el estrés

Dale otra vez

Y no te voy a negar

Estamos claros y ya

No te lo voy a negar

Estamos claros y ya (no)