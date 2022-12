UN PESO - J Balvin, Bad Bunny feat Marciano Cantero

Pa' qué me vas a amar?

Si ya te dije adiós

Si ya me despedí de ti

No quiero saber más de tus besos

¿Pa' qué me vas a amar?

Ya te di tu perdón

El rencor nunca ha estado en mí

Ahora lo que hagas me vale un peso

¿Pa' qué me vas a amar?

¿Pa' qué?, si estamos en otras etapa' y ya te olvidé

Si por ti me jodí, caí, me levanté

Con el que te venías ya se fue

Me han llega'o par de razones que ella ha roto corazones

Tratando 'e llenar vacíos que ni llenas con galones

Esta es pa' que borracha la entone'

De ti, sólo extraño hacerlo sin condones

El corazón tan poquito te dolió

De cora', que no fui yo el que la nave despegó

Y tu corazón idiota, siempre me extrañará, baby

¿Pa' qué me vas a amar?

Si ya te dije adiós

Si ya me despedí de ti

No quiero saber más de tus besos

¿Pa' qué me vas a amar?

Ya te di tu perdón

El rencor nunca ha estado en mí

Ahora lo que hagas me vale un peso

Yo te amaba, yo te quería

Pero ya se acabaron esos días

Ahora lloras, arrepentida

Pensando en mí mientra' el café se te enfría