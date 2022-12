Lirik Lagu Red Lipstick – Lee Hi feat Yoonmirae dan Fakta di Baliknya

Red Lipstick – Lee Hi feat Yoonmirae

Oneul bameun i bunwigie chwihae

Amureon saenggak eopsi groove it

Gominhaji ma just do it

Move your body like that

Biteulgeorimyeon eottae I like that yeah

Let me blow your mind

Jiruhan saramdeul sok neon machi Friday night

So take my hand nae mameul heundeureobwa

Ppalgan ripseutik

Jinhage bareugo

So dance dance dance keep on

Dance dance dance people

Ppalgan ripseutik

Neo ttaemune beonjyeodo

Just dance dance dance keep on

Dance dance dance people

Nawa namanui baby boo

Sarangeun forever

Nugudo banghaehal su eopji stop it they could never

But never mind that jigeum rewind that

I noraecheoreom dasi han beon deo play back

Spin me round and round

Momeul up and down

I bami jinagagi jeone do it right now

I bunwigi geudaero turn the music up

Cus the party ain't a party

Till we all turned off

Gonna lose your mind

Kkeojiji anneun bulbit soge seourui bam

So take my hand ne momeul heundeureobwa

Ppalgan ripseutik

Jinhage bareugo

So dance dance dance keep on

Dance dance dance people

Ppalgan ripseutik

Neo ttaemune beonjyeodo

Just dance dance dance keep on

Dance dance dance people

I bami jinagagi jeone do it right now

Neukkimi wa neowa na sai something so loud

Geu ipsullo naege saranghandago malhae oh babe

Ppalgan ripseutik

Jinhage bareugo

So dance dance dance keep on

Dance dance dance people

Ppalgan ripseutik

Neo ttaemune beonjyeodo

Just dance dance dance keep on

Dance dance dance people