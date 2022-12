Lirik Lagu Safety Zone – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Safety Zone – Lee Hi

Seollemi mudyeojimyeon kkeuchira swipge saenggakae

Mundeuk mareopsido neoui mami boine

Nataehameun gwangyeui kkeuteul malhajiman

Iksukameun wanjeonhan sarangui sijak

Andamyeon almankeum moreundamyeon molla neol

Woo but, achime ireonamyeon iksukage neol wonhae

Dareun aedeulgwaui harutbamgwa dareuge

So neodo naege boyeojwo

Neoui geu sarange anjeonjidaega eodisseo

Neoui geu maeume anjeonjidaega eodisseo?

Meonghaejin pyojeong dunhaejin simjang

Jota malhamyeon doraseo dalla

Ireonde eotteoke neol mitgesseo

Neoui geu sarange anjeonjidaega eodisseo

Neoui geu maeume anjeonjidaega eodisseo?

Yeongwonhan ge itdamyeon boyeojwo

Nan neoraneun saram hanal molla

Sangcheo ibeul ge ppeonhae

Babe I can't trust you

Babe I can't trust you

Naege mideumeul jwo

Neoege naega jom deo gipi gal su itge

Babe can't trust you

Babe I can't trust you

Naege mideumeul jwo

Neoege naega jom deo gipi gal su itge

Bamgeorireul banghwanghaedo uri saiman tteoolla

Wonhan geon keun geotdo anya sasohan geotdeul

Uri sai banbokdo hal mankeum haenna bwa

Naegeseo meoreojyeo ganeun deuthan neo

Iyuga itdamyeon algo sipeo uri dul

Woo but, dwidorabomyeon dasi tto nal wonhaneun neonikka

Heunhi jinaganeun harutbamgwan dareuge

Yeojeonhada malhaejwo

Neoui geu sarange anjeonjidaega eodisseo

Neoui geu maeume anjeonjidaega eodisseo?

Meonghaejin pyojeong dunhaejin simjang

Jotan malhamyeon doraseo dalla

Ireonde eotteoke neol mitgesseo

Neoui geu sarange anjeonjidaega eodisseo

Neoui geu maeume anjeonjidaega eodisseo?

Yeongwonhan ge itdamyeon boyeojwo

Nan neoraneun saram hanal molla

Sangcheo ibeul ge ppeonhae