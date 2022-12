Lirik Lagu Darling – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Darling – Lee Hi

Han beondo ireon jeok eopseonneunde

Simjangi ireoke seodureuneun ge

Gyeote nega isseodo nan amman boge dwae

Amu saido anin urinde

Wae ireoke singyeong sseuineun geonde

Bureugo sipeo neol Darling you

Nega wonhamyeon bulleojulge

Neol wihae mandeun noraero

Sing it like woo

Like woo

Nae mami seodureuneun geolkka

Neodo nawa gateulkka

Sing it like woo

Like woo

Baby just

Call you a darling

Let me call you a darling

Sangcheobadeun neoui binjaril chaeuge haejwo

Call you a darling

Can I call you a darling?

Dareun sarameun sileo

Neo anim an dwae just you

Told you babe I can be your hero

Geokjeonghal pillyo eopseo 10 to zero

Myeot sal chai an naneun nai chai

Mwo geureon geollo gominhae no way

Hangeoreum gakkawojimyeo gipeojineun gamjeong

Juwie neo malgon an boineun nae mam eotteoke hae

Deo keojyeoman ganeun imameun sumgiryeo haedo tireul nae

Nega wonhamyeon bulleojulge

Neol wihae mandeun noraero

Sing it like woo

Like woo

Nae mami seodureuneun geolkka

Neodo nawa gateulkka

Sing it like woo

Like woo

Baby just

Call you a darling

Let me call you a darling

Sangcheobadeun neoui binjaril chaeuge haejwo

Call you a darling

Can I call you a darling?

Dareun sarameun sileo

Neo anim an dwae just you

You nal deo gidarige haji ma

Nado moreuge neoman bomyeon ireoge dwae

Nae mameul gajyeoga beorin neo

Oh you only you

Nal bulleojwo oh honey you

Sigani ga nae mami tteonagagi jeone

Baby just

Call you a darling

Let me call you a darling

Sangcheobadeun neoui binjaril chaeuge haejwo

Call you a darling

Can I call you a darling?

Dareun sarameun sileo

Neo anim an dwae just you