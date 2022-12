Lirik Lagu Uh Oh - (G)I-DLE dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik Uh Oh - (G)I-dle

Uh-oh geogi nugungayo

Uh-oh nareul andagoyo

Uh-oh nan ijeobeoryeossjyo beoryeossjyo

Neodo usgiji anhnayo

Nan jom danghwangseureopneyo

Uh-oh chinhan cheok marajwo malhago danyeo

Uh-uh-oh manjiji malgo jeogi tteoreojyeoyo

Naege mworeul wonhanayo

Da ttokgatjyo neocheoreom

Neo gateun geoneun ije jeonhyeo moreugessneyo

Uh-uh-oh na byeonhaessnayo

Da ttokgatjyo neocheoreom

Bepulgeona naejugeona cheonsa gateun Hello

Dalkomhage satang ballin maldo

Yeui eopseo chakhan cheok malgo kkeojyeo

Ije wa gasik ttawi tteolji mara

Maemdolgeona mal geolgeona

Bakjwi gateun Follower

Nae seonggongeul jeomchyeossdaneun Liar

Eoieopseo chinhan cheok malgo kkeojyeo

Neol wihan gasik ttawin gidae mara

Eongmangjinchang Only see now

Mollassji ori sok Swan

Hwangholhan keikeu wi Blow out

Nae meori wie Crown

Yo malhaessji igosui boseogeun naya

Tujahae eoseo

Neon beonjjeokgeorin geosman chajneura

Yeogil beonjjeok deureo ollil nan mot chajasseo

Uh uh uh uh uh uh

No no no no no no

Neo byeollo deo byeolloya dwaesseuni kkeojyeo

Uh-uh-oh manjiji malgo jeogi tteoreojyeoyo

Naege mworeul wonhanayo

Da ttokgatjyo neocheoreom

Neo gateun geoneun ije jeonhyeo moreugessneyo

Uh-uh-oh na byeonhaessnayo

Da ttokgatjyo neocheoreom