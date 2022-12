Lirik Lagu You Think - Girls’ Generation dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik You Think - Girls’ Generation

Nae saenggage mami apa bameul sae?

Nega nal geokjeonghae?

Wow cheoeum deutneun yaegi

Honja gajeun chakhan cheok

Na ttaeme nunmul naneun cheok

Neoui modeun s.N.S aesseune

Neoman sangcheo badeun yaegi

Imi jinabeorin jiwobeorin sigan soge

Bulleojudeon my name han ttaen

Neomuna banjjagyeossdeon neowa na

Ganjikharyeo haedeon hwaryeohaedeon chueok da

Neoneun baeteo meosdaero baeteo chagapge baeteo oh

You think ya real cool

Ya think ya real coo-o-ol

Ne saenggagil ppun

Boy, you ain’t cooler than me, nah

You think ya real cool

Ya think ya real coo-o-ol

Ne chakgagui kkeut

Boy, you ain’t cooler than me, nah

(Cheoeum deutneun yaegi)

Hah yeah

Eoneusae tto uri yaegil deulchwo nae

Saramdeuri neol jipjunghage iyonghaesseo nal

Gasi dotchin bad girl tteodeureo daeneun geol

Jeokdanghi nun gamajunikka tto seoneul neomeo neon

Jakku heuryeojineun neuryeojineun gureum arae

Ssodajineun my rain soge

Na hollo gamchwo heullin nunmulgwa

Naega badeun sangcheo boran deusi neoneun da

Modu baeteo gabyeopge baeteo useupge baeteo oh