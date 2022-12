Lirik Lagu Party - Girls’ Generation dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik Party - Girls’ Generation

Hey girls, do you know

What time it is?

It must be party time

Here we go!

Yeogin summer jigeum radioreul kyeo

Heulleonaoneun favorite song

(hey, turn it up)

Tteugeoun rideum ikkeuneun daero drive

Nuni busin yeoreum sogeuro oh oh

Changeul neomeo on barameul ttara

Jigeum yeah yeah yeah yeah yeah

Singing yeah yeah yeah yeah yeah

Moksoril nopyeo rouder and rouder

Padosoril ttara dallyeo here we go

We can’t stop stop stop

Yeogin party time!

Idaero gyesok party time!

(it’s a party)

We gon rock rock rock

Jjarishage nan (tonight)

P A R T Y, P A R T Y

Remon soju, nan tekilla, neon mohito

Gaja jeju, kaelliponia, romakkaji

Hayan jinju pumeun bada meosjin pado finito!

P A R T Y, P A R T Y

We love summer bappeuge ttwieo on

Eojen da ijeobeorigo

(hey, turn it up)

Jeo pureun haneul jeongmal wanbyeokhan geol

Sumyeon wie gadeuk muldeureo oh oh

Chanranhan yeoreum da gagi jeone

Hamkke yeah yeah yeah yeah yeah

Singing yeah yeah yeah yeah yeah

Deultteun nae mameun higher and higher

Eoseo janeul wiro a shot, here we go!