Lirik Lagu Lion Heart - Girls’ Generation dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik Lion Heart - Girls’ Generation

Oooh neowa na cheom mannasseul ttae

Oooh machi sajacheoreom maemdolda

Gihoereul noryeo nae mam ppaeseun neo

Ah neon dallajin ge eopseo yeojeonhae

Nan aega tago tto ta

Sanyanggam chaja han nun paneun neo

Subaek beon mireonaeya haeneunde

Sucheon beon neol tteonaya haeneunde

Tell me why

Wae mami mami jakku heundeullini

Nan yeogi yeogi ne yeope ijanhni

Jeongsin charyeo lion heart

Nan ae ga ta

Nae mami mami deoneun sikji anhge

Nan yeogijeogi ttwinoneun neoui mam

Gildeurillae lion heart

Ohohoh ohohohohoh

Oooh neon jayuroun yeonghon yeojeonhae

Chungsilhae bonneung ape

Jigeum ne yeope nan an boini

Subaek beon gomin gominhaebwado

Sucheon beon gyeolguk dabeun neoinde