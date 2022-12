Lirik Lagu Mr. Taxi Korean Version - Girls’ Generation dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik Mr. Taxi (Korean Ver.) - Girls’ Generation

Seoul tto Tokyo, London, New York

jeongshineopshi nae mamdaero Drive tonight

sangsang kkeute deo meon sesange New style

nollal kkeoya ginjanghae ja ije shijakalkka

manmanhi bol naramyeon

joshimhae nal kkwak jaba

han beondo bon jeok eomneun

sesangeul boyeo julkke

I'm so fast

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

ttaraol su itgenni? (Oops)

japil tteut mal tteut ajjil

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

banjjakbanjjak binnaji

neodo mollae ppajeodeureo

nan geurae Supersonic & hypertonic

gihweneun jigeumppun

You take me jjaritae

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

Sorry gandanhi

nal jabeul suneun eopseo

seuchineun geori bulppicheun Shooting star

jeolttae nan meomchul su eopseo Baby non-stop

enjin soriman dwiro namgyeo

dashi boja mangseorin sungan Say goodbye

ireoke jeoreoke

tto jaego tto jaeji ma

du beoneul saenggakamyeon

geuttaeneun neon neujeulkkeol

I'm so sure

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

ttaraol su itgenni? (Oops)

japil tteut mal tteut ajjil

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

banjjakbanjjak binnaji

neodo mollae ppajeodeureo

nan geurae Supersonic & hypertonic

gihweneun jigeumppun

You take me jjaritae

Mr. Taxi, Taxi, Taxi

jigeum jeukshi jeukshi jeukshi

Sorry gandanhi

nal jabeul suneun eopseo

1 2 3 Here we go, aw