Sinopsis Film My Name is Vendetta, Lengkap dengan Link Nontonnya

PIKIRAN RAKYAT - Bagi kamu pecinta film dengan gendre action, film berjudul My Name is Vendetta ini sangat cocok untuk Anda tonton.

Adapun link streaming film My Ne is Vendetta, dapat Anda jumpai pada akhir artikel ini.

Film My Name is Vendetta ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran dan anak perempuannya yang melarikan diri ke Kota Milan untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian ibunya.

Film yang berdurasi 90 menit ini dibintangi langsung oleh Alessandro Gassmann, Remo Girone, Ginevra Francesconi, Marcello Mazzarella, Sinja Dieks, Alessio Pratico, Gabriele Falsetta, dan Marco Boriero.

Sinopsis Film My Name is Vendetta

My Name is Vendetta bercerita tentang kisah seorang mantan pembunuh bayaran yang merupakan anggota genk mafia, ia bernama Santo.

Dikisahkan Santo memilih keluar dari genk mafia tersebut dan memilih mengasingkan hidupnya dengan tinggal di kota kecil bernama Trentino-Alto Adige.

Namun pada suatu hari, anak perempuannya yang bernama Sofia, secara diam-diam mengambil foto Santo.