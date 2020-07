Sinopsis Graceful Friend, Drama korea Terbaru yang Penuh dengan Cerita Misterius

PIKIRAN RAKYAT - Malam ini, penggemar drama korea akan kembali dimanjakan dengan perilisan drama korea terbaru, JTBC akan memperkenalkan drama Korea terbaru berjudul Graceful Friends atau Elegant Friends.

Drama yang dibintangi Yoo Jun Sang dan Song Yoon Ah ini akan menggantikan slot penayangan The World of the Married yang telah berakhir beberapa waktu lalu.

Graceful Friends menceritakan sekelompok pasangan berusia 40-an yang tinggal di sebuah kota kecil. Dalam drama ini juga menceritakan kisah pertemanan antara pemeran yang sudah dijalin sejak lama.

Baca Juga: Persib Gelar Tes Covid-19 Tahap Dua, Dokter Tim Ungkap Pemain Asing dari Luar Negeri Tak Dites Lagi

Kehidupan mereka yang penuh kenyamanan suatu hari berubah secara drastis, hari-hari bahagia tiba-tiba mencekam setelah adanya kasus pembunuhan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pembunuhan misterius itu terjadi hingga melibatkan beberapa pasangan. Sejak itu, hidup mereka yang sebelumnya damai berubah seketika.

Dalam drama Graceful Friends ini nantinya penonton akan dibawa mengikuti alur yang misterius dan tidak disangka-sangka.

Baca Juga: Ditemukan Dugaan Mal Administrasi PPDB Sumbar, Dewan Pendidikan: Kepala Dinas Jangan Menghindar

Poster teaser drama ini sudah dirilis oleh JTBC sejak akhir Mei 2020 lalu. Sejak bocoran ini pertama kali muncul, Graceful Friends langsung jadi perbincangan netizen yang sudah penasaran dengan dramanya.